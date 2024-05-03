Лидеры китайской тоталитарной секты "Фалуньгун"* задержаны в Москве

В Москве задержаны члены китайской тоталитарной секты "Фалуньгун"*. По информации SHOT, сотрудники МВД проводят обыски в пяти квартирах, где базировались её лидеры и адепты.

Силовики проводят обыски в столичных квартирах, где базировалась китайская тоталитарная секта "Фалуньгун"*. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что в одной из конспиративных квартир задержана руководитель секты Наталья Миненкова, она арестована по статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ". Остальные пока проходят как свидетели. Один из адептов заявил, что ничего плохого и противоправного они не совершают, а "просто делают упражнения, и всё".

При этом в столичном ГСУ СК РФ добавили, что ассоциация "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа" незаконно работала в Москве с 31 июля 2020 года.

"Более того, женщина осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом на территории Российской Федерации", — добавило следствие.

Движение "Фалуньгун"* было основано в Китае в 1992 году учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи. Увеличив число последователей, оно стало более радикальным и устраивало массовые протесты в Китае. Сегодня секта полностью запрещена на родине. В 2020 году Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, связанных с "Фалуньгун"*.

Ранее в Москве и Кирове силовики пресекли незаконную деятельность нежелательных украинских организаций. Речь идёт о благотворительном фонде "Возрождение"*, основателем которого является Владимир Мунтян, и религиозной секте "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*.