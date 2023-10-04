В Москве и Кирове накрыли подпольные филиалы украинской религиозной секты

В Москве и Кирове силовики пресекли незаконную деятельность нежелательных украинских организаций. Как сообщает пресс-служба СК России, речь идёт о благотворительном фонде "Возрождение"*, основателем которого является Владимир Мунтян, и религиозной секте "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*.

Обыски по местам жительства подозреваемых. Видео © Telegram / Следком

По версии следователей, обе вышеупомянутые организации незаконно осуществляли свою деятельность на территории Московской и Кировской областей с 25 ноября прошлого года. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты предметы, имеющие значения для следствия. Возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 284.1 УК РФ, задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

"Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной преступной группы и их соучастников", — говорится в сообщении ведомства.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве в ходе рейда по делу о создании экстремистской организации накрыли бойцовский клуб. В результате было выявлено более 100 уроженцев Средней Азии. Сейчас все они проверяются на причастность к противоправным действиям, а также на соблюдение миграционного законодательства.