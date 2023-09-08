Силовики пресекли деятельность неонацистов, планировавших в России тяжкие преступления

Правоохранители пресекли деятельность на территории России неонацистской группировки "Белая масть". Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, члены организации планировали совершить целую серию тяжких преступлений.

МВД России пресекло деятельность неонацистской группировки "Белая масть". Видео © YouTube / МВД Медиа

"Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая масть", — рассказала она.

По словам Волк, члены группировки были связаны с иностранными праворадикальными организациями, а преступления, которые они готовились совершить, должны были быть направлены в том числе и против интересов России.

В ходе обысков у фигурантов нашли оружие, экстремистскую символику и прочую запрещённую атрибутику. Также выяснилось, что некоторые участники сообщества ранее были судимы за тяжкие преступления, связанные с экстремизмом. Возбуждено уголовное дело.