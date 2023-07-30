В Москве в ходе рейда по делу о создании экстремистской организации накрыли бойцовский клуб

В Москве правоохранители проводят рейды в рамках возбуждённого уголовного дела по факту создания и участия в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

Рейд в бойцовском клубе на юго-востоке Москвы по делу о создании и участии в экстремистской организации. Видео © Т.me / skmoscowgsu

По информации следствия, не позднее сентября 2020 года группа лиц организовала работу запрещённой на территории РФ международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили в период с сентября 2020-го по март 2022 года в квартирах, расположенных в разных районах столицы, где участники организации изучали экстремистскую литературу.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. В рамках расследования в воскресенье, 30 июля, правоохранители провели рейд в одном из бойцовских клубов на юго-востоке Москвы. В ходе его проведения было выявлено более 100 уроженцев Средней Азии. Сейчас все они проверяются на причастность к противоправным действиям, а также на соблюдение миграционного законодательства. На опубликованных СК кадрах видно, что спортсмены лежат на полу.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ РФ по Москве и Московской области совместно с ГУ МВД пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации "Таблиги джамаат"*. В ходе спецоперации было задержано девять человек. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.