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26 июля, 06:32

ФСБ задержала пропагандиста украинского нацполка "Азов"* в Хакасии

Сотрудники ФСБ РФ в Хакасии задержали пропагандиста украинского националистического полка "Азов"*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Задержан житель Абакана 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации "Этническое национальное объединение" (штаб расположен в Киеве)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с декабря 2022 года по январь 2023-го задержанный с помощью мессенджера Telegram пытался завербовать новых людей в террористическую организацию "Украинское военизированное националистическое объединение "Азов"*" и распространял материалы, пропагандирующие и оправдывающие её деятельность.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали проукраинского ютубера, которого выдала татуировка с символикой нацбата "Азов"* и асоциальное поведение. Во время распития спиртного на детской площадке на улице Поречной 37-летний Евгений показывал друзьям запрещённый рисунок, чем заинтересовал вызвавших полицию соседей.

* Признан террористической организацией и запрещён в России.

Обложка ©

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Николь Вербер
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