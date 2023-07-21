Молился за боевиков: Бизнесмену из Воронежа грозит серьёзный срок за поддержку "Азова"* в соцсетях

Воронежскому бизнесмену грозит серьёзный срок за публикации в социальных сетях в поддержку боевиков украинского батальона "Азов"*. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, в одном из постов 59-летний директор ООО "Теплодом" Виктор даже признался, что молится за террористов. Вероятно, предприниматель и дальше бы оказывал знаки внимания азовцам*, однако на его активность в Интернете вовремя обратили внимание полицейские. Сотрудники задержали бизнесмена, который на допросе признался в симпатии к запрещённой в РФ организации.

Выяснилось, что Виктор ранее был неоднократно судим — дважды за мошенничество, дважды за вымогательство, а также за самоуправство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Теперь мужчине грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", по которой он может отправиться в места лишения свободы на семь лет.

Ранее ФСБ в Орловской области за поддержку ВСУ задержала ЛГБТ-активиста, изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину. Трансгендер переводил деньги на счета в украинских банках для финансовой поддержки ВСУ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, наказание за которое предполагает пожизненное заключение.