Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия боевиками "Азова"

Российскими следователями и представителями структур ООН были установлены случаи сексуального насилия, совершённого украинскими боевиками на территориях ДНР и ЛНР c 2014 года, но соответствующей оценки в работе спецдокладчика генсекретаря ООН они не получили. Об этом на прошедшем в пятницу, 14 июля, заседании Совбеза организации рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Жительница города Мариуполя рассказывала, как боевики полка "Азов"* — того самого, с руководителями которого Зеленский недавно обнимался на камеру, — насиловали женщин, проявлявших симпатию к России, и заливали им монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы. Неонацисты из батальона "Торнадо" в период с 17-го по 23 марта 2015 года обустроили в подвале школы в городе Лисичанске пыточную камеру, где пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей", — сказал дипломат.

Небензя напомнил, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные организации докладывали о зверствах украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка и Луганска. Однако, по его словам, должной оценки эта информация так и не получила.