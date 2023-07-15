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Опубликовано 14 июля 2023, 21:07
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Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия боевиками "Азова"

Российскими следователями и представителями структур ООН были установлены случаи сексуального насилия, совершённого украинскими боевиками на территориях ДНР и ЛНР c 2014 года, но соответствующей оценки в работе спецдокладчика генсекретаря ООН они не получили. Об этом на прошедшем в пятницу, 14 июля, заседании Совбеза организации рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Жительница города Мариуполя рассказывала, как боевики полка "Азов"* — того самого, с руководителями которого Зеленский недавно обнимался на камеру, — насиловали женщин, проявлявших симпатию к России, и заливали им монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы. Неонацисты из батальона "Торнадо" в период с 17-го по 23 марта 2015 года обустроили в подвале школы в городе Лисичанске пыточную камеру, где пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей", сказал дипломат.

Небензя напомнил, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные организации докладывали о зверствах украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка и Луганска. Однако, по его словам, должной оценки эта информация так и не получила.

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А ранее Небензя подверг жёсткой критике генсека ООН Антониу Гутерриша на Совбезе за доклад о "нарушителях прав детей". По его мнению, генеральный секретарь попросту не нашёл в себе мужества признать злодеяния украинских военных против детей в ходе конфликта.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / АР / Yuki Iwamura

Лариса Сафронова
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