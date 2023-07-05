Небензя подверг жёсткой критике Гутерриша на Совбезе ООН за доклад о "нарушителях прав детей"
Небензя: Гутерриш не нашёл в себе мужества признать злодеяния ВСУ против детей
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по вопросу детей в вооружённых конфликтах указал на замалчивание преступлений ВСУ. По его мнению, генсек ООН Антониу Гутерриш попросту не нашёл в себе мужества признать злодеяния украинских военных против детей в ходе конфликта.
"Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать: для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определённое мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашёл", — сказал российский дипломат.
Он раскритиковал доклад Гутерриша по "нарушителям прав детей", который был представлен на прошлой неделе. В нём Россия была внесена в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украина — нет, хотя в докладе была приведена информация о гибели детей в результате действий бойцов ВСУ. Небензя обратился к генсеку ООН с вопросами: "Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите? Или их жизнь имеет другую ценность?" Ответ он нашёл на это сам. Российский посол объяснил: гибель детей в этих регионах России не вписывается в нарисованную западными СМИ картину об Украине как о флагмане демократии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. Дети — святое дело, их вывозили с Украины, чтобы спасти, подчеркнул глава государства.