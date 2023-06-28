Кремль отвергает выводы докладчиков ООН о якобы нарушении прав детей военными РФ

Москва решительно отвергает обвинения докладчиков ООН, заявивших о якобы нарушении прав детей со стороны Вооружённых сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что российские военнослужащие неоднократно рисковали собой для спасения детей.

"Мы решительно отвергаем такие формулировки. Наши военные, неоднократно рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для их вывоза из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели Вооружённые силы Украины", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Соответствующий доклад за 2022 год был представлен офисом специального представителя генсека ООН по вопросу детей и вооружённых конфликтов вчера, 27 июня.