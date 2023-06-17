Путин: Дети — святое дело, их вывозили с Украины, чтобы спасти
Российская сторона абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге с представителями стран Африки.
"Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями", — пояснил президент.
Он подчеркнул, что российские власти никогда не были против воссоединения детей с семьями, если, конечно, их родственники дают о себе знать.
Напомним, досудебная палата Международного уголовного суда 17 марта выдала ордеры на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвинили якобы в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. В МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. СК РФ начал проверку в связи с новостями об ордере.
LIFE / Павел Баранов