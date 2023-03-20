Львова-Белова заявила о воссоединении 15 эвакуированных детей с родственниками на Украине

Пятнадцать детей из восьми семей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. Об этом заявила уполномоченная при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По её словам, на данный момент 380 детей в 19 регионах РФ находятся в семьях. Это те ребята, которые долгое время были в соцучреждениях, добавила Львова-Белова.

"Никто из них не был разлучён с родителями – это раз. Второе – если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем всё для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине", — сообщила омбудсмен в эфире "Соловьёв Live".

Она добавила, что ни одного официального запроса по фактам разлучения детей с родственниками не поступало. По словам омбудсмена, российские власти открыты для решения подобных проблем.