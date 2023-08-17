Суд дал 3 и 4 года подросткам-неонацистам, планировавшим теракт в Сибири

В Сибири осудили двух несовершеннолетних неонацистов, которые готовили взрыв в паспортно-визовом центре Новосибирска. 1-й Восточный окружной военный суд приговорил их к четырём и трём годам воспитательной колонии. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ РФ.

Там уточнили, что подростки являются жителями Новосибирска и Новотроицка. Они были участниками террористической организации National Socialism / White Power*.

Юноша из Новосибирска хотел совершить подрыв в паспортно-визовом сервисе из-за национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии. Молодой человек сам изготовил взрывчатку и испытал её рядом с домом, а инструкции ему давал модератор из мессенджера, который находился в Челябинске.

"Приверженцы неонацистской идеологии признаны виновными. Несовершеннолетний новосибирец — в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", — сказано в сообщении ФСБ.

Юношу из Новотроицка признали виновным в участии в деятельности организации, признанной террористической. У новосибирца дома нашли химикаты и инструкции по изготовлению взрывчатки.

Ранее Лайф писал о том, что в Новороссийске правоохранители предотвратили возможный теракт. В съёмной квартире у жителя Челябинской области нашли самодельное взрывное устройство.