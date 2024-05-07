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7 мая, 03:46

Избил подругу и украл деньги: Life.ru узнал причину задержания во Владивостоке военного США

SHOT: Задержанный во Владивостоке военный США избил подругу и украл 200 тысяч

Гордон Блэк. Обложка © Telegram / SHOT

Гордон Блэк. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк приехал в Россию к девушке, с которой познакомился в Сети. Однако спустя время отношения между возлюбленными испортились и иностранец стал применять к подруге физическую силу, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, вдобавок Блэк женат, но приехал в Россию к другой женщине. В какой-то момент он избил подругу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей. В итоге полицейские взяли его 2 мая.

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Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, где проходил службу. Поездка вышла незапланированной, так как он должен был отправиться в Техас для продолжения службы. Москва уведомила Вашингтон о случившемся, сейчас Госдеп США оказывает мужчине консульскую поддержку. Ведомство уже связалось с семьёй солдата.

Артур Лапсаков
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