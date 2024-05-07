Избил подругу и украл деньги: Life.ru узнал причину задержания во Владивостоке военного США
SHOT: Задержанный во Владивостоке военный США избил подругу и украл 200 тысяч
Гордон Блэк. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк приехал в Россию к девушке, с которой познакомился в Сети. Однако спустя время отношения между возлюбленными испортились и иностранец стал применять к подруге физическую силу, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, вдобавок Блэк женат, но приехал в Россию к другой женщине. В какой-то момент он избил подругу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей. В итоге полицейские взяли его 2 мая.
Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, где проходил службу. Поездка вышла незапланированной, так как он должен был отправиться в Техас для продолжения службы. Москва уведомила Вашингтон о случившемся, сейчас Госдеп США оказывает мужчине консульскую поддержку. Ведомство уже связалось с семьёй солдата.