Избил подругу и украл деньги: Life.ru узнал причину задержания во Владивостоке военного США

Задержанный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк приехал в Россию к девушке, с которой познакомился в Сети. Однако спустя время отношения между возлюбленными испортились и иностранец стал применять к подруге физическую силу, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, вдобавок Блэк женат, но приехал в Россию к другой женщине. В какой-то момент он избил подругу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей. В итоге полицейские взяли его 2 мая.