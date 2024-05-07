Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 01:56

"Бытовой криминал": МИД исключил политический подтекст в задержании военного США во Владивостоке

МИД: Задержание военного ВС США в России не связано с политикой или шпионажем

Инцидент с задержанием военнослужащего ВС США Гордона Блэка во Владивостоке никак не связан с политикой или шпионажем, речь идёт исключительно о бытовом криминале. Такие подробности дела ТАСС озвучили в представительстве МИД России в столице Приморья.

"Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально", — подчеркнули дипломаты.

По данным телеканала NBC, задержанный — Гордон Блэк — служил на военной базе США в Южной Корее в должности старшего сержанта и должен был отправиться в Техас, в Форт Кавазос, для прохождения дальнейшей службы. Во Владивосток он приехал к женщине, с которой у него могли быть романтические отношения. Сейчас он находится в СИЗО.

"Страна.ua": СБУ задержала начальника управления госохраны Гука
"Страна.ua": СБУ задержала начальника управления госохраны Гука

О задержании 34-летнего американского военного по подозрению в воровстве стало известно 6 мая. Старший сержант Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где проходил службу. Москва уведомила Госдеп о преступлении гражданина США, внешнеполитическое ведомство оказывает мужчине консульскую поддержку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Политика России
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров