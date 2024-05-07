"Бытовой криминал": МИД исключил политический подтекст в задержании военного США во Владивостоке

Инцидент с задержанием военнослужащего ВС США Гордона Блэка во Владивостоке никак не связан с политикой или шпионажем, речь идёт исключительно о бытовом криминале. Такие подробности дела ТАСС озвучили в представительстве МИД России в столице Приморья.

"Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально", — подчеркнули дипломаты.

По данным телеканала NBC, задержанный — Гордон Блэк — служил на военной базе США в Южной Корее в должности старшего сержанта и должен был отправиться в Техас, в Форт Кавазос, для прохождения дальнейшей службы. Во Владивосток он приехал к женщине, с которой у него могли быть романтические отношения. Сейчас он находится в СИЗО.