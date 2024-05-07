"Бытовой криминал": МИД исключил политический подтекст в задержании военного США во Владивостоке
МИД: Задержание военного ВС США в России не связано с политикой или шпионажем
Инцидент с задержанием военнослужащего ВС США Гордона Блэка во Владивостоке никак не связан с политикой или шпионажем, речь идёт исключительно о бытовом криминале. Такие подробности дела ТАСС озвучили в представительстве МИД России в столице Приморья.
"Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально", — подчеркнули дипломаты.
По данным телеканала NBC, задержанный — Гордон Блэк — служил на военной базе США в Южной Корее в должности старшего сержанта и должен был отправиться в Техас, в Форт Кавазос, для прохождения дальнейшей службы. Во Владивосток он приехал к женщине, с которой у него могли быть романтические отношения. Сейчас он находится в СИЗО.
О задержании 34-летнего американского военного по подозрению в воровстве стало известно 6 мая. Старший сержант Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где проходил службу. Москва уведомила Госдеп о преступлении гражданина США, внешнеполитическое ведомство оказывает мужчине консульскую поддержку.
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