"Страна.ua": СБУ задержала начальника управления госохраны Гука

Главу начальника одного из департаментов управления госохраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука задержали по подозрению в госизмене. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.

Служба безопасности Украины подозревает Гука в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту, иностранным спецслужбам. Также задержан ещё один сотрудник управления, ему вменяют пособничество Гуку.