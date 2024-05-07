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6 мая, 22:38

"Страна.ua": СБУ задержала начальника управления госохраны Гука

Главу начальника одного из департаментов управления госохраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука задержали по подозрению в госизмене. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.

Служба безопасности Украины подозревает Гука в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту, иностранным спецслужбам. Также задержан ещё один сотрудник управления, ему вменяют пособничество Гуку.

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Ранее Life.ru писал, что МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Валентина Наливайченко*. 57-летний украинский чиновник возглавлял ведомство в 2006–2010 и 2014–2015 годах.

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Telegram / Служба безпеки України

Артур Лапсаков
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