"Страна.ua": СБУ задержала начальника управления госохраны Гука
Главу начальника одного из департаментов управления госохраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука задержали по подозрению в госизмене. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Служба безопасности Украины подозревает Гука в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту, иностранным спецслужбам. Также задержан ещё один сотрудник управления, ему вменяют пособничество Гуку.
Ранее Life.ru писал, что МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Валентина Наливайченко*. 57-летний украинский чиновник возглавлял ведомство в 2006–2010 и 2014–2015 годах.
Telegram / Служба безпеки України