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7 мая, 19:51

В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в Приморье военного

Пентагон: Армия США расследует обстоятельства поездки арестованного в РФ военного

Американский военный Гордон Блэк, задержанный в Приморье за кражу. Обложка © Telegram / SHOT

Американский военный Гордон Блэк, задержанный в Приморье за кражу. Обложка © Telegram / SHOT

В США изучат обстоятельства поездки в Россию американского военного Гордона Блэка, задержанного в Приморье за кражу. Расследование по данному факту начала армия Соединённых Штатов.

"Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Она напомнила, что американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию. Однако, с каким наказанием может столкнуться Блэк на родине, не уточнила.

Арестованный в Приморье военный США неоднократно бил свою девушку-россиянку
Арестованный в Приморье военный США неоднократно бил свою девушку-россиянку

Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, хотя должен был напрямую отправиться в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке его ждала 32-летняя возлюбленная. Однако у пары произошёл конфликт, после которого девушка обратилась в полицию по поводу пропажи денег. По нашим данным, Блэк избил спутницу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей.

Оксана Попова
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