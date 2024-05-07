В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в Приморье военного

Она напомнила, что американским военным запрещается совершать несогласованные поездки в Россию. Однако, с каким наказанием может столкнуться Блэк на родине, не уточнила.

Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, хотя должен был напрямую отправиться в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке его ждала 32-летняя возлюбленная. Однако у пары произошёл конфликт, после которого девушка обратилась в полицию по поводу пропажи денег. По нашим данным, Блэк избил спутницу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей.