Арестованный в Приморье военный США неоднократно бил свою девушку-россиянку

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали во Владивостоке, уже не первый раз избивает свою возлюбленную Александру. Как узнал SHOT, предыдущий такой инцидент произошёл в Южной Корее, где жила девушка.

Тогда американец также набросился на спутницу, однако она вызвала полицию. В итоге конфликт удалось уладить мирным путём, Александра простила Гордона. Но в этот раз не смогла: мужчина выпил лишнего и накинулся со спины на девушку на кухне. Россиянка подавлена, однако считает, что поступила правильно, обратившись за помощью к правоохранителям.

По данным телеграм-канала, иностранца отправили в карантинную камеру с "первоходами" СИЗО № 1 во Владивостоке. Сокамерники американского военного не знают английского языка, поэтому общаются с ним на пальцах и жестами. Блэк находится в карантинной камере вместе с другими арестованными по статьям о кражах и хулиганстве. Уточняется, что период нахождения там длится около десяти дней. Американец уже прошёл медосмотр — с ним всё в порядке. В ближайшее время он встретится с адвокатом.