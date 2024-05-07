Арестованный в Приморье военный США неоднократно бил свою девушку-россиянку
Гордон Блэк и его девушка Александра. Обложка © Telegram / SHOT
Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали во Владивостоке, уже не первый раз избивает свою возлюбленную Александру. Как узнал SHOT, предыдущий такой инцидент произошёл в Южной Корее, где жила девушка.
Тогда американец также набросился на спутницу, однако она вызвала полицию. В итоге конфликт удалось уладить мирным путём, Александра простила Гордона. Но в этот раз не смогла: мужчина выпил лишнего и накинулся со спины на девушку на кухне. Россиянка подавлена, однако считает, что поступила правильно, обратившись за помощью к правоохранителям.
По данным телеграм-канала, иностранца отправили в карантинную камеру с "первоходами" СИЗО № 1 во Владивостоке. Сокамерники американского военного не знают английского языка, поэтому общаются с ним на пальцах и жестами. Блэк находится в карантинной камере вместе с другими арестованными по статьям о кражах и хулиганстве. Уточняется, что период нахождения там длится около десяти дней. Американец уже прошёл медосмотр — с ним всё в порядке. В ближайшее время он встретится с адвокатом.
Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно накануне, 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, хотя должен был напрямую отправиться в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке его ждала 32-летняя возлюбленная. Однако у пары произошёл конфликт, после которого девушка обратилась в полицию по поводу пропажи денег. По нашим данным, Гордон избил спутницу, а затем украл у неё 200 тысяч рублей.