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4 мая, 10:00

10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут

Вход в магазины с животными обычно запрещён... Но что если питомцы сами заходят в торговый зал? Кажется, котятам закон не писан — если они внутри, никто их уже не выгонит. Собрали 10 очаровательных кадров как раз об этом.

"Болтливый кошак в Краун Хайтс", — bettypoop.

Фото © Reddit / bettypoop

Фото © Reddit / bettypoop

"Было поздно. Весь утомился, пока раскладывал товар по полкам", waitpanda.

Фото © Reddit / waitpanda

Фото © Reddit / waitpanda

"Мой парень сфотографировал, как рычит этот маленький котёнок в Гарлеме", — bigspookybats.

Фото © Reddit / bigspookybats

Фото © Reddit / bigspookybats

"Уверен, что табличку "вход с животными запрещён" поставил этот кот", — PorkyPain.

Фото © Reddit / PorkyPain

Фото © Reddit / PorkyPain

"Хотел купить вкусненького пожевать, а там...", — MaasNeotekPrototype.

Фото © Reddit / MaasNeotekPrototype

Фото © Reddit / MaasNeotekPrototype

"К сожалению, мой местный кот Стив попал в аварию и скончался, но вот его фотография", — Andrew3236.

Фото © Reddit / Andrew3236

Фото © Reddit / Andrew3236

"Познакомьтесь со Счастливчиком", — ChefFamiliar3075.

Фото © Reddit / ChefFamiliar3075

Фото © Reddit / ChefFamiliar3075

"Коты в моём магазинчике", — ZachMartin.

Фото © Reddit / ZachMartin

Фото © Reddit / ZachMartin

"Искал золото, нашёл бриллиант", — 5_Frog_Margin.

Фото © Reddit / 5_Frog_Margin

Фото © Reddit / 5_Frog_Margin

"Магазинный котик из Нью-Йорка", — hellothere42069.

Фото © Reddit / hellothere42069

Фото © Reddit / hellothere42069

10 собак провинились, и, судя по их мордам, они это прекрасно понимают
10 собак провинились, и, судя по их мордам, они это прекрасно понимают
Обложка ©

Reddit / ChefFamiliar3075, MaasNeotekPrototype

Сергей Трофимов
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