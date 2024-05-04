10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут
Вход в магазины с животными обычно запрещён... Но что если питомцы сами заходят в торговый зал? Кажется, котятам закон не писан — если они внутри, никто их уже не выгонит. Собрали 10 очаровательных кадров как раз об этом.
"Болтливый кошак в Краун Хайтс", — bettypoop.
Фото © Reddit / bettypoop
"Было поздно. Весь утомился, пока раскладывал товар по полкам", — waitpanda.
Фото © Reddit / waitpanda
"Мой парень сфотографировал, как рычит этот маленький котёнок в Гарлеме", — bigspookybats.
Фото © Reddit / bigspookybats
"Уверен, что табличку "вход с животными запрещён" поставил этот кот", — PorkyPain.
Фото © Reddit / PorkyPain
"Хотел купить вкусненького пожевать, а там...", — MaasNeotekPrototype.
Фото © Reddit / MaasNeotekPrototype
"К сожалению, мой местный кот Стив попал в аварию и скончался, но вот его фотография", — Andrew3236.
Фото © Reddit / Andrew3236
"Познакомьтесь со Счастливчиком", — ChefFamiliar3075.
Фото © Reddit / ChefFamiliar3075
"Коты в моём магазинчике", — ZachMartin.
Фото © Reddit / ZachMartin
"Искал золото, нашёл бриллиант", — 5_Frog_Margin.
Фото © Reddit / 5_Frog_Margin
"Магазинный котик из Нью-Йорка", — hellothere42069.
Фото © Reddit / hellothere42069
Reddit / ChefFamiliar3075, MaasNeotekPrototype