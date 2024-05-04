10 котов просто зашли в магазин, устроили захват сердечек и теперь там живут

Вход в магазины с животными обычно запрещён... Но что если питомцы сами заходят в торговый зал? Кажется, котятам закон не писан — если они внутри, никто их уже не выгонит. Собрали 10 очаровательных кадров как раз об этом.