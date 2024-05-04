Перенёсшего инфаркт Куклачёва готовят к выписке после майских
SHOT: Юрия Куклачёва выпишут из больницы 13 мая
Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв
Перенёсшего инфаркт создателя и худрука знаменитого Театра кошек Юрия Куклачёва готовят к выписке. Как пишет SHOT, народного артиста России отпустят домой уже 13 мая.
Куклачёв в больнице. Видео © SHOT
Пока медики продолжают наблюдать за 75-летним артистом, который перенёс инфаркт. На следующей неделе ему разрешат небольшие прогулки по территории больницы. Куклачёв бодр, каждый день делает зарядку и даже отказался от кислородной маски.
Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, его госпитализировали. Медики диагностировали у артиста обширный инфаркт. Врачи три часа спасали жизнь дрессировщика в операционной. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". На фоне болезни у Куклачёва начались проблемы с дыханием. Позже ему стало лучше, он отказался от использования кислородной маски, а также стал гулять по больничным коридорам.