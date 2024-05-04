Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 09:45

Перенёсшего инфаркт Куклачёва готовят к выписке после майских

SHOT: Юрия Куклачёва выпишут из больницы 13 мая

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв

Перенёсшего инфаркт создателя и худрука знаменитого Театра кошек Юрия Куклачёва готовят к выписке. Как пишет SHOT, народного артиста России отпустят домой уже 13 мая.

Куклачёв в больнице. Видео © SHOT

Пока медики продолжают наблюдать за 75-летним артистом, который перенёс инфаркт. На следующей неделе ему разрешат небольшие прогулки по территории больницы. Куклачёв бодр, каждый день делает зарядку и даже отказался от кислородной маски.

Коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице
Коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице

Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, его госпитализировали. Медики диагностировали у артиста обширный инфаркт. Врачи три часа спасали жизнь дрессировщика в операционной. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". На фоне болезни у Куклачёва начались проблемы с дыханием. Позже ему стало лучше, он отказался от использования кислородной маски, а также стал гулять по больничным коридорам.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Юрий Куклачев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров