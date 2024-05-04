Перенёсшего инфаркт Куклачёва готовят к выписке после майских

Перенёсшего инфаркт создателя и худрука знаменитого Театра кошек Юрия Куклачёва готовят к выписке. Как пишет SHOT , народного артиста России отпустят домой уже 13 мая.

Пока медики продолжают наблюдать за 75-летним артистом, который перенёс инфаркт. На следующей неделе ему разрешат небольшие прогулки по территории больницы. Куклачёв бодр, каждый день делает зарядку и даже отказался от кислородной маски.