Уже делает зарядку: Сын Куклачёва рассказал о его состоянии после инфаркта
SHOT: Юрий Куклачёв пробудет в больнице ещё как минимум неделю
Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв
Создатель и худрук знаменитого Театра кошек — народный артист России Юрий Куклачёв пробудет в больнице ещё как минимум неделю. Он идёт на поправку и уже почти не пользуется кислородной маской. Об этом SHOT рассказал сын артиста Дмитрий.
"Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно", — сказал он.
Сейчас на сцене народного артиста заменяют его дети. Накануне в Пензе представление вёл Дмитрий. Он надеется, что уже на следующей неделе Куклачёву разрешат выходить на прогулки и в скором времени он сможет вернуться к любимым пушистикам.
Напомним, Куклачёва госпитализировали 12 апреля. Врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". На фоне перенесённого недуга у клоуна начались проблемы с дыханием. Позже сам Куклачёв уже говорил, что идёт на поправку. По его словам, он уже может пройти 100 метров по коридору.