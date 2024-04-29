Уже делает зарядку: Сын Куклачёва рассказал о его состоянии после инфаркта

Создатель и худрук знаменитого Театра кошек — народный артист России Юрий Куклачёв пробудет в больнице ещё как минимум неделю. Он идёт на поправку и уже почти не пользуется кислородной маской. Об этом SHOT рассказал сын артиста Дмитрий.

"Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно", — сказал он.