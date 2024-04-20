"Дышит с трудом": Сын Куклачёва рассказал о проблемах у артиста после перенесённого инфаркта

Куклачёв уже на протяжении двух дней лежит в обычной палате, он постепенно начинает передвигаться сам и моет за собой посуду. Сын артиста рассказал телеграм-каналу, что его отец старается не отходить от кислородной маски, так как дышит с трудом. После перенесённого инфаркта он активно восстанавливает дыхание. Несмотря на проблемы со здоровьем, Куклачёв с оптимизмом переносит все трудности. В больнице народный артист РСФСР будет находиться ещё как минимум 10 дней, однако есть вероятность, что врачи продлят его пребывание, пояснил сын артиста.