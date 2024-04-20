"Дышит с трудом": Сын Куклачёва рассказал о проблемах у артиста после перенесённого инфаркта
SHOT: У Куклачёва появились проблемы с дыханием после инфаркта
Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
У дрессировщика Юрия Куклачёва наблюдаются проблемы с дыханием после перенесённого инфаркта. Артист постоянно использует кислородную маску, пока он не может самостоятельно дышать, сообщает SHOT.
Куклачёв уже на протяжении двух дней лежит в обычной палате, он постепенно начинает передвигаться сам и моет за собой посуду. Сын артиста рассказал телеграм-каналу, что его отец старается не отходить от кислородной маски, так как дышит с трудом. После перенесённого инфаркта он активно восстанавливает дыхание. Несмотря на проблемы со здоровьем, Куклачёв с оптимизмом переносит все трудности. В больнице народный артист РСФСР будет находиться ещё как минимум 10 дней, однако есть вероятность, что врачи продлят его пребывание, пояснил сын артиста.
Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день своего 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". После операции его перевели из реанимации в обычную палату, впереди его ждёт длительная реабилитация.