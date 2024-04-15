Кардиолог оценил шансы Куклачёва на возвращение на сцену после инфаркта

Восстановление после инфаркта занимает не менее полугода, и выйти из этого состояния довольно трудно. Об этом интернет-изданию Regions рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя состояние артиста Юрия Куклачёва.

Он объяснил, что сердце не восстанавливается так же просто, как, например, разбитая коленка. А с возрастом эта мышца "устаёт" и чаще выключается из кровообращения, что затрудняет выздоровление. В этой ситуации необходимо только время и поддерживающие препараты. Доктор обратил внимание, что прежде, чем начать участвовать в выступлениях, Куклачёву понадобится как минимум год реабилитации.