Кардиолог оценил шансы Куклачёва на возвращение на сцену после инфаркта
Кардиолог Кондрахин: Куклачёву понадобится год, чтобы вернуться на сцену
Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats
Восстановление после инфаркта занимает не менее полугода, и выйти из этого состояния довольно трудно. Об этом интернет-изданию Regions рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя состояние артиста Юрия Куклачёва.
Он объяснил, что сердце не восстанавливается так же просто, как, например, разбитая коленка. А с возрастом эта мышца "устаёт" и чаще выключается из кровообращения, что затрудняет выздоровление. В этой ситуации необходимо только время и поддерживающие препараты. Доктор обратил внимание, что прежде, чем начать участвовать в выступлениях, Куклачёву понадобится как минимум год реабилитации.
"Самый худший вариант развития событий — смерть. После инфаркта может развиться острый коронарный синдром, сердечная или полиорганная недостаточность, а может случиться и повторный инфаркт. Но и полное восстановление тоже реально, всё зависит от организма Куклачёва. При удачном исходе он сможет вернуться на сцену, постепенно брать на себя те же нагрузки, что и раньше", — рассказал Кондрахин.
Напомним, артисту стало плохо 12 апреля во время концерта, 75-летнему дрессировщику диагностировали обширный инфаркт. Медики провели Куклачёву трёхчасовую операцию, в ходе которой ему поставили пять стентов на сердце.