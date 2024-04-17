Перенёсшего инфаркт Куклачёва перевели из реанимации в обычную палату

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва, которому провели сложную операцию после случившегося инфаркта, перевели из реанимации в общую палату. Об этом рассказал RT сын дрессировщика Дмитрий.

Он не стал вдаваться в подробности о состоянии отца и делать прогнозы о сроках выписки из больницы, однако известно, что Куклачёв хорошо перенёс операцию и не падает духом.