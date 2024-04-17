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Перенёсшего инфаркт Куклачёва перевели из реанимации в обычную палату

17 апреля, 14:13
Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва, которому провели сложную операцию после случившегося инфаркта, перевели из реанимации в общую палату. Об этом рассказал RT сын дрессировщика Дмитрий.

Он не стал вдаваться в подробности о состоянии отца и делать прогнозы о сроках выписки из больницы, однако известно, что Куклачёв хорошо перенёс операцию и не падает духом.

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Напомним, Куклачёву стало плохо, когда он давал выступление в Москве в день своего 75-летия — 12 апреля. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Врачи провели ему трёхчасовую операцию. Сейчас Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". Впереди у артиста длительная реабилитация.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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