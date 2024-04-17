Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 10:18

Куклачёв трогательно объяснил отказ променять Россию на США

Куклачёв рассказал, почему отклонил предложение переехать из России в США

Российский артист цирка Юрий Куклачёв. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский артист цирка Юрий Куклачёв. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский артист цирка Юрий Куклачёв в 1990 году имел контракт с Лас-Вегасом на пять лет и мог там остаться, но отказался. В том же году ему помогли организовать свой собственный Театр кошек в Москве.

Клоун вспомнил один из примеров, почему он не променял свою Родину на США после заманчивого предложения. В 1993 году после реформы средняя зарплата в России выросла до 58 тысяч рублей, а билеты на выступление Куклачёва по-прежнему продавались всего за три рубля, из-за чего он оказался в трудном положении.

"В один день мясо подорожало на несколько сотен рублей. После шоу я вышел к зрителям и сообщил, что из-за денежной реформы мне не на что кормить кошек, ведь билеты они купили по старой цене. И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?" — отметил народный артист в беседе с "Вечерней Москвой".

Путин поздравил Куклачёва с 75-летием, отметив его вклад в цирковое искусство
Путин поздравил Куклачёва с 75-летием, отметив его вклад в цирковое искусство

Напомним, Куклачёву стало плохо, когда он давал выступление в день своего 75-летия — 12 апреля. Сперва ухудшение состояния списали на защемление нерва, но позже стало понятно, что у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачёва вовремя госпитализировали, и это вместе с грамотными действиями врачей, которые провели ему трёхчасовую операцию, осложнённую случившейся в процессе остановкой сердца, спасло ему жизнь.

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров