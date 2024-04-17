Куклачёв трогательно объяснил отказ променять Россию на США

Российский артист цирка Юрий Куклачёв в 1990 году имел контракт с Лас-Вегасом на пять лет и мог там остаться, но отказался. В том же году ему помогли организовать свой собственный Театр кошек в Москве.

Клоун вспомнил один из примеров, почему он не променял свою Родину на США после заманчивого предложения. В 1993 году после реформы средняя зарплата в России выросла до 58 тысяч рублей, а билеты на выступление Куклачёва по-прежнему продавались всего за три рубля, из-за чего он оказался в трудном положении.