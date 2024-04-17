Куклачёв трогательно объяснил отказ променять Россию на США
Куклачёв рассказал, почему отклонил предложение переехать из России в США
Российский артист цирка Юрий Куклачёв. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский артист цирка Юрий Куклачёв в 1990 году имел контракт с Лас-Вегасом на пять лет и мог там остаться, но отказался. В том же году ему помогли организовать свой собственный Театр кошек в Москве.
Клоун вспомнил один из примеров, почему он не променял свою Родину на США после заманчивого предложения. В 1993 году после реформы средняя зарплата в России выросла до 58 тысяч рублей, а билеты на выступление Куклачёва по-прежнему продавались всего за три рубля, из-за чего он оказался в трудном положении.
"В один день мясо подорожало на несколько сотен рублей. После шоу я вышел к зрителям и сообщил, что из-за денежной реформы мне не на что кормить кошек, ведь билеты они купили по старой цене. И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?" — отметил народный артист в беседе с "Вечерней Москвой".
Напомним, Куклачёву стало плохо, когда он давал выступление в день своего 75-летия — 12 апреля. Сперва ухудшение состояния списали на защемление нерва, но позже стало понятно, что у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачёва вовремя госпитализировали, и это вместе с грамотными действиями врачей, которые провели ему трёхчасовую операцию, осложнённую случившейся в процессе остановкой сердца, спасло ему жизнь.