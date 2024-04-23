Коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице

Любимому котику Юрия Куклачёва не разрешили навестить его в больнице. По данным Mash, после инфаркта и операции дрессировщик идёт на поправку: ежедневная зарядка, упражнения для укрепления сердца и мышц дали результат, динамика положительная. Но сил у артиста пока мало, он быстро устаёт, а ещё очень скучает по хвостатым.