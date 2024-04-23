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23 апреля, 08:15

Коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Mash

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Mash

Любимому котику Юрия Куклачёва не разрешили навестить его в больнице. По данным Mash, после инфаркта и операции дрессировщик идёт на поправку: ежедневная зарядка, упражнения для укрепления сердца и мышц дали результат, динамика положительная. Но сил у артиста пока мало, он быстро устаёт, а ещё очень скучает по хвостатым.

На днях родственники хотели устроить Куклачёву сюрприз и привезти к нему восьмилетнего кота Матроскина, которого артист когда-то подобрал на улице, выходил и сделал звездой, но строгие врачи не разрешили котику "навестить" хозяина.

Кардиолог оценил шансы Куклачёва на возвращение на сцену после инфаркта
Кардиолог оценил шансы Куклачёва на возвращение на сцену после инфаркта

Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день своего 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света".

Марина Калегина
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