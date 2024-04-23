Коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице
Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Mash
Любимому котику Юрия Куклачёва не разрешили навестить его в больнице. По данным Mash, после инфаркта и операции дрессировщик идёт на поправку: ежедневная зарядка, упражнения для укрепления сердца и мышц дали результат, динамика положительная. Но сил у артиста пока мало, он быстро устаёт, а ещё очень скучает по хвостатым.
На днях родственники хотели устроить Куклачёву сюрприз и привезти к нему восьмилетнего кота Матроскина, которого артист когда-то подобрал на улице, выходил и сделал звездой, но строгие врачи не разрешили котику "навестить" хозяина.
Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день своего 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света".