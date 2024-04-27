"Уже хожу": Юрий Куклачёв рассказал о своём восстановлении после инфаркта
Куклачёв: Восстановление идёт, сегодня прошёл 100 метров по коридору
Народный артист России Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв
Создатель и худрук знаменитого Театра кошек — народный артист России Юрий Куклачёв — после перевода из реанимации в палату продолжает лечение. Артист рассказал о своём состоянии здоровья и поблагодарил всех тех, кто его поддерживает пока он находится в больнице.
"Уже хожу! Сегодня сто метров прошёл по коридору. Так что идёт восстановление. Скоро мы встанем в строй и будем радовать детей и всю Россию. Господь дал мне пожить, благодаря тому, что огромное количество людей со всего мира прислали огромное количество сообщений — поддержки. Я не ожидал. Эта энергия, она помогла мне выстоять в этой трудной ситуации. А теперь я должник перед вами перед всеми. Спасибо вам!", — передал народный артист из больничной палаты в беседе с kp.ru.
Сейчас восстановление Куклачёва идёт по плану и он уже мечтает вновь выйти на сцену со своими кошечками. Но восстановительный период продлится шесть недель — пока рубец будет заживать, потом запланирована поездка в санаторий — на реабилитацию и восстановление. Артист уже принял решение повторить юбилейные выступления в Театре Эстрады в начале осени.
Ранее сообщалось, что коту Матроскину не разрешили навестить Юрия Куклачёва в больнице. Напомним, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день своего 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света".