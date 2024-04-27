"Уже хожу": Юрий Куклачёв рассказал о своём восстановлении после инфаркта

Создатель и худрук знаменитого Театра кошек — народный артист России Юрий Куклачёв — после перевода из реанимации в палату продолжает лечение. Артист рассказал о своём состоянии здоровья и поблагодарил всех тех, кто его поддерживает пока он находится в больнице.

"Уже хожу! Сегодня сто метров прошёл по коридору. Так что идёт восстановление. Скоро мы встанем в строй и будем радовать детей и всю Россию. Господь дал мне пожить, благодаря тому, что огромное количество людей со всего мира прислали огромное количество сообщений — поддержки. Я не ожидал. Эта энергия, она помогла мне выстоять в этой трудной ситуации. А теперь я должник перед вами перед всеми. Спасибо вам!", — передал народный артист из больничной палаты в беседе с kp.ru.