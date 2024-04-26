Появилось первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв пообещал убрать из своей программы цирковые трюки, после которых на юбилейном выступлении ему стало плохо. Артист крутил педали велосипеда, а до этого прыгал на пого-стике. Теперь все такие номера под запретом, сообщает Mash.

Телеграм-канал опубликовал первое фото Куклачёва из больницы, где улыбающийся артист, сидящий на диване, держит руки с поднятыми вверх большими пальцами. Сейчас Куклачёв чувствует себя хорошо. По данным Mash, он понемногу ходит по палате, при этом выглядит достаточно бодро.