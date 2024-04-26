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26 апреля, 16:42

Появилось первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом

Куклачёв уберёт из программы трюки, после которых на выступлении ему стало плохо

Первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом. Обложка © Telegram / Mash

Первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом. Обложка © Telegram / Mash

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв пообещал убрать из своей программы цирковые трюки, после которых на юбилейном выступлении ему стало плохо. Артист крутил педали велосипеда, а до этого прыгал на пого-стике. Теперь все такие номера под запретом, сообщает Mash.

Телеграм-канал опубликовал первое фото Куклачёва из больницы, где улыбающийся артист, сидящий на диване, держит руки с поднятыми вверх большими пальцами. Сейчас Куклачёв чувствует себя хорошо. По данным Mash, он понемногу ходит по палате, при этом выглядит достаточно бодро.

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Шов после операции будет заживать примерно шесть недель. Дрессировщику поставили пять стентов после того, как у него на выступлении случился инфаркт. Операция длилась около трёх часов. Куклачёв поблагодарил всех, кто переживает за него, и подчеркнул, что сам бы не справился. Артист хочет как можно быстрее выйти на сцену вместе с любимыми кошками.

Как сообщал Life.ru, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". После операции его перевели из реанимации в обычную палату, впереди его ждёт длительная реабилитация.

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Никита Осипов
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