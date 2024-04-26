Появилось первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом
Куклачёв уберёт из программы трюки, после которых на выступлении ему стало плохо
Первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом. Обложка © Telegram / Mash
Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв пообещал убрать из своей программы цирковые трюки, после которых на юбилейном выступлении ему стало плохо. Артист крутил педали велосипеда, а до этого прыгал на пого-стике. Теперь все такие номера под запретом, сообщает Mash.
Телеграм-канал опубликовал первое фото Куклачёва из больницы, где улыбающийся артист, сидящий на диване, держит руки с поднятыми вверх большими пальцами. Сейчас Куклачёв чувствует себя хорошо. По данным Mash, он понемногу ходит по палате, при этом выглядит достаточно бодро.
Шов после операции будет заживать примерно шесть недель. Дрессировщику поставили пять стентов после того, как у него на выступлении случился инфаркт. Операция длилась около трёх часов. Куклачёв поблагодарил всех, кто переживает за него, и подчеркнул, что сам бы не справился. Артист хочет как можно быстрее выйти на сцену вместе с любимыми кошками.
Как сообщал Life.ru, Куклачёву стало плохо 12 апреля, когда он выступал в Москве в день 75-летнего юбилея. У дрессировщика случился обширный инфаркт. Медики провели ему трёхчасовую операцию. Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". После операции его перевели из реанимации в обычную палату, впереди его ждёт длительная реабилитация.