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29 апреля, 16:00

10 собак провинились, и, судя по их мордам, они это прекрасно понимают

Ах, сколько раз нашим питомцам сходили с лапок проказы! А как называть таких милашек? Собрали 10 фото провинившихся собакенов, которых никто не посмеет и пальцем тронуть.

"Зуи всегда строит такие виноватые глазки, словно она мультяшка", — stevemoustache.

Надпись: "Я накакал на полу кухни". Фото © Reddit / stevemoustache

Надпись: "Я накакал на полу кухни". Фото © Reddit / stevemoustache

"Она прекрасно знает, что провинилась. Знакомьтесь, Чиби, трёхмесячная девочка шиба-ину", — Evilhiccup.

Фото © Reddit / Evilhiccup

Фото © Reddit / Evilhiccup

"Поймал этих двоих в объятиях. Обожаю этот виноватый взгляд!" jthomaslambert.

Фото © Reddit / jthomaslambert

Фото © Reddit / jthomaslambert

"Виновна! Дело закрыто", — lmaosmh.

Фото © Reddit / lmaosmh

Фото © Reddit / lmaosmh

"Морда виноватая", — RobinMcSwagga.

Фото © Reddit / RobinMcSwagga

Фото © Reddit / RobinMcSwagga

"Изо всех сил делает вид, что он невиновен", — generalninja.

Фото © Reddit / generalninja

Фото © Reddit / generalninja

"Это Жоао. Он не смотрит на меня, когда провинился", — agueda-branca.

Фото © Reddit / agueda-branca

Фото © Reddit / agueda-branca

"Нашёл под кроватью целую гору носков... Ему крышка", — zelenieplanet.

Фото © Reddit / zelenieplanet

Фото © Reddit / zelenieplanet

"Оден даже ещё ничего не сделал, но выглядит как самый главный виновник. Клео видит свой шанс и использует его. Смеюсь с этой фотки каждый раз", — Herwiththetwodogs.

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

"Сегодня друг впервые присматривает за моим щенком, и вот какое фото он мне прислал", — felixjmorgan.

Фото © Reddit / felixjmorgan

Фото © Reddit / felixjmorgan

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Обложка ©

Reddit / lmaosmh / Herwiththetwodogs

Сергей Трофимов
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