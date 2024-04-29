10 собак провинились, и, судя по их мордам, они это прекрасно понимают
Ах, сколько раз нашим питомцам сходили с лапок проказы! А как называть таких милашек? Собрали 10 фото провинившихся собакенов, которых никто не посмеет и пальцем тронуть.
"Зуи всегда строит такие виноватые глазки, словно она мультяшка", — stevemoustache.
Надпись: "Я накакал на полу кухни". Фото © Reddit / stevemoustache
"Она прекрасно знает, что провинилась. Знакомьтесь, Чиби, трёхмесячная девочка шиба-ину", — Evilhiccup.
Фото © Reddit / Evilhiccup
"Поймал этих двоих в объятиях. Обожаю этот виноватый взгляд!" — jthomaslambert.
Фото © Reddit / jthomaslambert
"Виновна! Дело закрыто", — lmaosmh.
Фото © Reddit / lmaosmh
"Морда виноватая", — RobinMcSwagga.
Фото © Reddit / RobinMcSwagga
"Изо всех сил делает вид, что он невиновен", — generalninja.
Фото © Reddit / generalninja
"Это Жоао. Он не смотрит на меня, когда провинился", — agueda-branca.
Фото © Reddit / agueda-branca
"Нашёл под кроватью целую гору носков... Ему крышка", — zelenieplanet.
Фото © Reddit / zelenieplanet
"Оден даже ещё ничего не сделал, но выглядит как самый главный виновник. Клео видит свой шанс и использует его. Смеюсь с этой фотки каждый раз", — Herwiththetwodogs.
Фото © Reddit / Herwiththetwodogs
"Сегодня друг впервые присматривает за моим щенком, и вот какое фото он мне прислал", — felixjmorgan.
Фото © Reddit / felixjmorgan
Reddit / lmaosmh / Herwiththetwodogs