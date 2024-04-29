Барабанщик "Коррозии металла" покинул группу из-за страха оставить детей сиротами

Барабанщик "Коррозии металла" Марк Бейгун покидает группу после облавы на концерте в Нижнем Новгороде. По словам директора группы Марии Руновой, он боится за свою жизнь, так как воспитывает двоих детей. Об этом сообщает SHOT.

"Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжёлым предметом. Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат", — сообщила Рунова.

Она также подтвердила, что в кому музыкант не впадал. Директор лишь отметила, что барабанщик до сих пор находится в состоянии шока. По словам Руновой, она написала заявление в полицию Нижнего Новгорода с требованием провести проверку.