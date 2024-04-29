Барабанщик "Коррозии металла" покинул группу из-за страха оставить детей сиротами
Барабанщик "Коррозии металла" решил покинуть группу после облавы на концерте
Барабанщик Марк Бейгун. Обложка © ТАСС / Стукалин Евгений
Барабанщик "Коррозии металла" Марк Бейгун покидает группу после облавы на концерте в Нижнем Новгороде. По словам директора группы Марии Руновой, он боится за свою жизнь, так как воспитывает двоих детей. Об этом сообщает SHOT.
"Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжёлым предметом. Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат", — сообщила Рунова.
Она также подтвердила, что в кому музыкант не впадал. Директор лишь отметила, что барабанщик до сих пор находится в состоянии шока. По словам Руновой, она написала заявление в полицию Нижнего Новгорода с требованием провести проверку.
Лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий (Паук) в беседе с телеграм-каналом отметил, что за отменённые концерты зрители получат деньги назад.
Напомним, 28 апреля силовики ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть". В МВД рассказали, что вторжение произошло из-за нацистской символики, которая в том числе была нанесена на продаваемый в клубе мерч группы. Директор коллектива заявила, что получила черепно-мозговую травму. Лидер группы объявил, что музыканты приостанавливают выступления, так как барабанщик Марк Бейгун якобы оказался в коме "после атаки трёх бугаёв во время нижегородской бойни", но после стало известно, что он даже не попадал в полицейский участок и после концерта улетел в Москву.