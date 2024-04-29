Лидер "Коррозии металла" Троицкий: Барабанщик Марк Бейгун впал в кому

Барабанщик музыкальной группы "Коррозия металла" Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер рок-коллектива Сергей Троицкий (Паук).

"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме после атаки трёх бугаёв во время Нижегородской бойни", — написал Троицкий на своей странице во "ВКонтакте".