Лидер "Коррозии металла" Троицкий: Барабанщик Марк Бейгун впал в кому
Барабанщик "Коррозии металла" Марк Бейгун. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Барабанщик музыкальной группы "Коррозия металла" Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер рок-коллектива Сергей Троицкий (Паук).
"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме после атаки трёх бугаёв во время Нижегородской бойни", — написал Троицкий на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее Life.ru писал, что на концерте группы "Коррозия металла" в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек. Среди задержанных оказались и сами участники группы из-за демонстрации нацистской символики на мерче музыкального коллектива. Директор коллектива получила черепно-мозговую травму, а фронтмен Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.