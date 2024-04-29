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28 апреля, 22:47

Лидер "Коррозии металла" Троицкий: Барабанщик Марк Бейгун впал в кому

Барабанщик "Коррозии металла" Марк Бейгун. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Барабанщик "Коррозии металла" Марк Бейгун. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Барабанщик музыкальной группы "Коррозия металла" Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер рок-коллектива Сергей Троицкий (Паук).

"Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме после атаки трёх бугаёв во время Нижегородской бойни", — написал Троицкий на своей странице во "ВКонтакте".

Концерт "Коррозии металла" в Мытищах находится под угрозой срыва
Концерт "Коррозии металла" в Мытищах находится под угрозой срыва

Ранее Life.ru писал, что на концерте группы "Коррозия металла" в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек. Среди задержанных оказались и сами участники группы из-за демонстрации нацистской символики на мерче музыкального коллектива. Директор коллектива получила черепно-мозговую травму, а фронтмен Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.

Лариса Сафронова
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