Концерт "Коррозии металла" в Мытищах находится под угрозой срыва

Выступление треш-метал-группы "Коррозия металла" в подмосковных Мытищах может не состояться. Об этом сообщил сам лидер коллектива Сергей Паук Троицкий, заявив, что после облавы в Нижнем Новгороде музыканты недосчитались запасных гитар, пишет SHOT .

Троицкий поделился своими впечатлениями от произошедшего. Он отметил, что сейчас участники группы находятся в ужасном состоянии, поскольку целую ночь провели не только без сна, но ещё и без воды и пищи. По словам лидера коллектива, также он потерпел значительные финансовые убытки. Кроме того, пропали музыкальные инструменты — две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.