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28 апреля, 17:35

Концерт "Коррозии металла" в Мытищах находится под угрозой срыва

SHOT: "Коррозия металла" может не выступить в Мытищах из-за пропажи двух гитар

Лидер "Коррозии металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Лидер "Коррозии металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Выступление треш-метал-группы "Коррозия металла" в подмосковных Мытищах может не состояться. Об этом сообщил сам лидер коллектива Сергей Паук Троицкий, заявив, что после облавы в Нижнем Новгороде музыканты недосчитались запасных гитар, пишет SHOT.

Троицкий поделился своими впечатлениями от произошедшего. Он отметил, что сейчас участники группы находятся в ужасном состоянии, поскольку целую ночь провели не только без сна, но ещё и без воды и пищи. По словам лидера коллектива, также он потерпел значительные финансовые убытки. Кроме того, пропали музыкальные инструменты — две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.

Из-за этого грядущий концерт "Вальпургиева ночь в Пауковке", который музыканты планировали отыграть в Мытищах 30 апреля в ДК "Бородино", может не состояться.

У оштрафованного за "нацистский" мерч лидера "Коррозии металла" нашёлся огромный долг
У оштрафованного за "нацистский" мерч лидера "Коррозии металла" нашёлся огромный долг

Напомним, что в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля на концерте группы "Коррозия металла" появились сотрудники правоохранительных органов, которые задержали на мероприятии 40 посетителей. Среди задержанных оказались и сами участники группы из-за демонстрации нацистской символики на мерче музыкального коллектива. Фронтмен Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.

Владимир Озеров
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