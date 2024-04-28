Концерт "Коррозии металла" в Мытищах находится под угрозой срыва
SHOT: "Коррозия металла" может не выступить в Мытищах из-за пропажи двух гитар
Лидер "Коррозии металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий
Выступление треш-метал-группы "Коррозия металла" в подмосковных Мытищах может не состояться. Об этом сообщил сам лидер коллектива Сергей Паук Троицкий, заявив, что после облавы в Нижнем Новгороде музыканты недосчитались запасных гитар, пишет SHOT.
Троицкий поделился своими впечатлениями от произошедшего. Он отметил, что сейчас участники группы находятся в ужасном состоянии, поскольку целую ночь провели не только без сна, но ещё и без воды и пищи. По словам лидера коллектива, также он потерпел значительные финансовые убытки. Кроме того, пропали музыкальные инструменты — две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.
Из-за этого грядущий концерт "Вальпургиева ночь в Пауковке", который музыканты планировали отыграть в Мытищах 30 апреля в ДК "Бородино", может не состояться.
Напомним, что в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля на концерте группы "Коррозия металла" появились сотрудники правоохранительных органов, которые задержали на мероприятии 40 посетителей. Среди задержанных оказались и сами участники группы из-за демонстрации нацистской символики на мерче музыкального коллектива. Фронтмен Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.