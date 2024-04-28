Лидер "Коррозии металла" оштрафован за "нацистский" мерч на концерте в Нижнем Новгороде

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 1 тысячу рублей лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого из-за книг и футболок с нацистской символикой. Вменяемая Пауку статья "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" предусматривала вплоть до 15 суток административного ареста, он отделался минимальным наказанием.