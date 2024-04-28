Лидер "Коррозии металла" оштрафован за "нацистский" мерч на концерте в Нижнем Новгороде
Лидер "Коррозии металла" оштрафован на 1 тыс. за пропаганду нацистской символики
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий
Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 1 тысячу рублей лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого из-за книг и футболок с нацистской символикой. Вменяемая Пауку статья "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" предусматривала вплоть до 15 суток административного ареста, он отделался минимальным наказанием.
"Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", — объявил на заседании судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.
Напомним, в ночь на 28 апреля правоохранители ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть", где задержали музыкантов группы и 40 посетителей. Среди задержанных и лидер группы Сергей Паук Троицкий. В МВД пояснили, что музыканты использовали в своих выступлениях нацистские символы. Также во время обыска у задержанных изъяты книги и свыше 20 футболок с запрещённой законодательством России символикой.