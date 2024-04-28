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27 апреля, 22:45

Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны музыканты "Коррозии металла" и её лидер Троицкий

Лидер "Коррозии металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © ТАСС / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО

Лидер "Коррозии металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © ТАСС / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО

В Нижнем Новгороде силовики нагрянули на концерт скандальной рок-группы "Коррозия металла" в клуб "Ненависть" и задержали участников коллектива. В их числе и лидер группы Сергей Паук Троицкий, узнал телеграм-канал SHOT.

В Нижнем Новгороде задержаны музыканты "Коррозии металла" и её лидер Троицкий. Видео © Telegram / SHOT

Силовики ворвались в клуб в разгар концерта и уложили всех посетителей заведения лицом в пол. В итоге они задержали лидера группы "Коррозия металла" Троицкого, а также других членов коллектива. Кроме них с правоохранителям в отделение отправились несколько человек с татуировками на лице в виде свастики и люди, предположительно, находившиеся в состоянии наркотического опьянения.

Что послужило причиной задержания пока неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что рэпера Платину задержали во время выступления в Томске. Сообщалось, что сотрудники СОБР увели артиста со сцены в клубе Face, где он отмечал своё 29-летие. После задержания на рэпера составили три административных протокола. Также решается вопрос о составлении четвёртого протокола. Позднее суд в Томске постановил депортировать из России исполнителя.

Оксана Попова
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