Лидер "Коррозии Металла" Троицкий задержан на концерте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде силовики нагрянули на концерт скандальной рок-группы "Коррозия металла" в клуб "Ненависть" и задержали участников коллектива. В их числе и лидер группы Сергей Паук Троицкий, узнал телеграм-канал SHOT.

В Нижнем Новгороде задержаны музыканты "Коррозии металла" и её лидер Троицкий. Видео © Telegram / SHOT

Силовики ворвались в клуб в разгар концерта и уложили всех посетителей заведения лицом в пол. В итоге они задержали лидера группы "Коррозия металла" Троицкого, а также других членов коллектива. Кроме них с правоохранителям в отделение отправились несколько человек с татуировками на лице в виде свастики и люди, предположительно, находившиеся в состоянии наркотического опьянения.

Что послужило причиной задержания пока неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.