Рэпера Платину задержали прямо во время концерта в Томске
Рэпер Платина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / platina300
Рэп-исполнителя Платину (Роберт Плаудис) задержали во время выступления в Томске. Как сообщает SHOT, сотрудники СОБРа увели артиста со сцены в клубе Face, где он сегодня отмечал своё 29-летие.
Платину задержали во время выступления в Томске. Видео © VK / Регион-70 | Томск
Ранее на Платину жаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила сотрудников правоохранительных органов провести проверку текстов рэпера на предмет пропаганды наркотиков. При этом некоторые зрители концерта считают, что задержание могло быть постановочным.
Ранее сообщалось, что концерты рэпера Matrang перенесли из-за его лечения в рехабе. Сестра артиста уточнила, что он пробудет в клинике как минимум год, и открыла сбор средств на лечение, однако предупредила, что отчётности о потраченном ждать не стоит — нужно верить на слово.