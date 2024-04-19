Рэпера Платину задержали прямо во время концерта в Томске

Рэп-исполнителя Платину (Роберт Плаудис) задержали во время выступления в Томске. Как сообщает SHOT, сотрудники СОБРа увели артиста со сцены в клубе Face, где он сегодня отмечал своё 29-летие.

Платину задержали во время выступления в Томске. Видео © VK / Регион-70 | Томск

Ранее на Платину жаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила сотрудников правоохранительных органов провести проверку текстов рэпера на предмет пропаганды наркотиков. При этом некоторые зрители концерта считают, что задержание могло быть постановочным.