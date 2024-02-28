Сестра Matrang перенесла его концерты на неопределённый срок

Сестра рэпера Matrang, которого по возвращении в Россию определили на лечение в одну из лучших клиник, перенесла его концерты на неопределённый срок. Об этом сообщает SHOT.

Наталья объявила о переносе всех пяти концертов, которые должны были пройти в апреле. Планировалось, что выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Между тем представители питерской площадки заявили SHOT, что им никто об отмене не сообщал. Организаторы в других городах пока не дали официальных комментариев о происходящем.