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28 февраля, 18:04

Сестра Matrang перенесла его концерты на неопределённый срок

Сестра рэпера Matrang, которого по возвращении в Россию определили на лечение в одну из лучших клиник, перенесла его концерты на неопределённый срок. Об этом сообщает SHOT.

Наталья объявила о переносе всех пяти концертов, которые должны были пройти в апреле. Планировалось, что выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Между тем представители питерской площадки заявили SHOT, что им никто об отмене не сообщал. Организаторы в других городах пока не дали официальных комментариев о происходящем.

Сегодня девушка рассказала, что лечение в рехабе рэпер будет проходить минимум год. Она открыла сбор средств, однако предупредила, что отчётности о потраченном ждать не стоит — нужно верить на слово.

Певец Matrang возвращается в Россию, но больше не хочет заниматься музыкой
Певец Matrang возвращается в Россию, но больше не хочет заниматься музыкой

Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого исполнитель хита "Медуза" уехал в Таиланд, взяв билет в один конец. Родственники заподозрили исполнителя в употреблении запрещённых веществ, певец даже активно выпрашивал денег у поклонников. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант испугался, что его депортируют, но при этом сам улетел в Москву утром 20 февраля. А стоило ему вернуться на родину, как семья сразу же закрыла его в рехабе.

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Wikipedia / Lexlonger

Александра Мышляева
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