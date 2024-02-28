Сестра Matrang перенесла его концерты на неопределённый срок
Сестра рэпера Matrang, которого по возвращении в Россию определили на лечение в одну из лучших клиник, перенесла его концерты на неопределённый срок. Об этом сообщает SHOT.
Наталья объявила о переносе всех пяти концертов, которые должны были пройти в апреле. Планировалось, что выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Между тем представители питерской площадки заявили SHOT, что им никто об отмене не сообщал. Организаторы в других городах пока не дали официальных комментариев о происходящем.
Сегодня девушка рассказала, что лечение в рехабе рэпер будет проходить минимум год. Она открыла сбор средств, однако предупредила, что отчётности о потраченном ждать не стоит — нужно верить на слово.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого исполнитель хита "Медуза" уехал в Таиланд, взяв билет в один конец. Родственники заподозрили исполнителя в употреблении запрещённых веществ, певец даже активно выпрашивал денег у поклонников. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант испугался, что его депортируют, но при этом сам улетел в Москву утром 20 февраля. А стоило ему вернуться на родину, как семья сразу же закрыла его в рехабе.