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Певец Matrang возвращается в Россию, но больше не хочет заниматься музыкой

18 февраля, 16:28
Matrang. Обложка © Wikipedia / Lexlonger

Matrang. Обложка © Wikipedia / Lexlonger

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) решил вернуться из Таиланда в Россию. Он также сообщил, что родственники хотят отправить его на лечение, так как подозревают в употреблении наркотических веществ. О своём возвращении рэпер рассказал подписчикам в соцсетях.

"Возвращаюсь в Россию 29 февраля. Номер у меня новый. Мама говорит, что меня будут от чего-то лечить, кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжёлых веществ и могу доказать это. Психически я тоже здоров. Может кто-то мне помочь? Мне кажется, что такое "лечение" не для меня", — написал он.

Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности и теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности. По его словам, жизнь в Таиланде в последнее время напоминала ему тюрьму, так как о музыканте окружающие стали рассказывать "плохие вещи". На возвращение в Россию певца подтолкнуло и отсутствие денег, хотя он просил о донатах своих фанатов в Сети.

Знаменитый медиум Олег Шепс планирует забросить магию и уйти в рэперы
Знаменитый медиум Олег Шепс планирует забросить магию и уйти в рэперы

Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили рэпера Matrang во Владикавказе. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родственники заподозрили рэпера в употреблении наркотиков. Сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. При этом у певца запланированы концерты в России весной этого года, но об их отмене музыкант пока не объявлял.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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