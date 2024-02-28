Семья закрыла рэпера Matrang в рехабе на год и открыла сбор на его лечение
Рэпер Matrang. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / x.nattaa
Семья рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) положила его на лечение в одну из лучших клиник после возвращения в Россию и открыла сбор средств на его реабилитацию. Как пишет SHOT, сестра Ната рассказала, что музыканту предстоит год реабилитации в рехабе.
"Алан сейчас находится в одной из лучших клиник. Каждый день его состояние улучшается. Но, к сожалению, лечение предстоит длительное. Мы до последнего не хотели открывать сбор на лечение Алана, но понимаем, что без поддержки такую долгосрочную реабилитацию мы не потянем. Длительность лечения, предварительно, составляет год. Это время нужно, чтобы человек вернулся к привычному психологическому и физическому состоянию, а также полностью переосмыслил свою жизнь и эмоциональные реакции во избежание откатов и срывов", — обратилась блогерша к подписчикам.
Она заявила, что брату нужно научиться жить заново. При этом Ната объяснила, что в связи с "конфиденциальностью информации" семья не сможет предоставить чеки или другие документы о лечении рэпера. Она призвала поклонников брата поверить её обещанию, что деньги пойдут исключительно на лечение Matrang. Блогерша признала, что сбор основан исключительно "на доверии к нам как к его семье и на личном выборе" донаторов.
"От себя добавлю, что я никогда не видела такой огромной поддержки и уважения к какому-либо артисту в тяжёлой ситуации. Спасибо большое за вашу любовь и участие", — добавила Ната.
Как сообщал Life.ru, в феврале 2023 года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого рэпер уехал в Таиланд и отказался возвращаться в Россию. Рэпер даже сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали. Родные заподозрили Алана в употреблении наркотиков, сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. А уже на следующее утро музыкант улетел в Москву. Тем временем организаторы семи апрельских концертов Matrang продолжают уверять поклонников, что выступления состоятся.