Семья закрыла рэпера Matrang в рехабе на год и открыла сбор на его лечение

Семья рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) положила его на лечение в одну из лучших клиник после возвращения в Россию и открыла сбор средств на его реабилитацию. Как пишет SHOT, сестра Ната рассказала, что музыканту предстоит год реабилитации в рехабе.

"Алан сейчас находится в одной из лучших клиник. Каждый день его состояние улучшается. Но, к сожалению, лечение предстоит длительное. Мы до последнего не хотели открывать сбор на лечение Алана, но понимаем, что без поддержки такую долгосрочную реабилитацию мы не потянем. Длительность лечения, предварительно, составляет год. Это время нужно, чтобы человек вернулся к привычному психологическому и физическому состоянию, а также полностью переосмыслил свою жизнь и эмоциональные реакции во избежание откатов и срывов", — обратилась блогерша к подписчикам.

Она заявила, что брату нужно научиться жить заново. При этом Ната объяснила, что в связи с "конфиденциальностью информации" семья не сможет предоставить чеки или другие документы о лечении рэпера. Она призвала поклонников брата поверить её обещанию, что деньги пойдут исключительно на лечение Matrang. Блогерша признала, что сбор основан исключительно "на доверии к нам как к его семье и на личном выборе" донаторов.