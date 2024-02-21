Рэпер Matrang вернулся на родину, и семья сразу же закрыла его в рехабе
SHOT: Matrang прибыл в Шереметьево, семья отправила его в реабилитационный центр
Рэпер Matrang. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / matrang_mg
Рэпер Matrang, получивший в последнее время скандальную славу, вернулся на родину из Таиланда. 28-летний Алан Хадзарагов (настоящее имя музыканта) прибыл в среду, 21 февраля, в московский аэропорт Шереметьево, сообщает SHOT.
Рэпер Matrang покидает аэропорт Шереметьево через бизнес-зал. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, исполнителя встретили родители с сестрой и отправили его в рехаб. Покинуть аэропорт ему помогли особо не замеченным — через бизнес-зал. Сестра Матранга подтвердила, что в Таиланде у него начались проблемы с веществами, поэтому сейчас родные положили его в клинику и ищут средства на лечение.
Как сообщал Life.ru, в феврале 2023 года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого рэпер уехал в Таиланд и сообщил, что не хочет возвращаться в Россию. Музыкант даже сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родные заподозрили исполнителя в употреблении наркотиков, сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в столицу России, но при этом сам улетел в Москву утром 20 февраля. Тем временем организаторы семи апрельских концертов Matrang продолжают уверять поклонников, что выступления состоятся.