Рэпер Matrang вернулся на родину, и семья сразу же закрыла его в рехабе

Рэпер Matrang, получивший в последнее время скандальную славу, вернулся на родину из Таиланда. 28-летний Алан Хадзарагов (настоящее имя музыканта) прибыл в среду, 21 февраля, в московский аэропорт Шереметьево, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, исполнителя встретили родители с сестрой и отправили его в рехаб. Покинуть аэропорт ему помогли особо не замеченным — через бизнес-зал. Сестра Матранга подтвердила, что в Таиланде у него начались проблемы с веществами, поэтому сейчас родные положили его в клинику и ищут средства на лечение.