Летит в Москву: Рэпера Matrang заметили в аэропорту Таиланда

Рэпера Алана Хадзарагова, который более известен под псевдонимом Matrang, заметили в аэропорту Пхукета. Как сообщает SHOT , музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.

По информации телеграм-канала, Matrang был в неадекватном состоянии, отказался сделать фото с блогершей Хофманитой (Анна Михеева), чтобы якобы "не началась суета". Однако на рэпера никто внимания не обратил, он в этот момент рассматривал дорогие очки от Gucci.