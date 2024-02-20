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20 февраля, 11:43

Летит в Москву: Рэпера Matrang заметили в аэропорту Таиланда

SHOT: Рэпера Matrang заметили в аэропорту Пхукета

Рэпер Matrang. Обложка © Vk / MATRANG

Рэпер Matrang. Обложка © Vk / MATRANG

Рэпера Алана Хадзарагова, который более известен под псевдонимом Matrang, заметили в аэропорту Пхукета. Как сообщает SHOT, музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.

Рэпера Matrang заметили в аэропорту Пхукета. Фото © Telegram / SHOT

Рэпера Matrang заметили в аэропорту Пхукета. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, Matrang был в неадекватном состоянии, отказался сделать фото с блогершей Хофманитой (Анна Михеева), чтобы якобы "не началась суета". Однако на рэпера никто внимания не обратил, он в этот момент рассматривал дорогие очки от Gucci.

Певец Matrang возвращается в Россию, но больше не хочет заниматься музыкой
Певец Matrang возвращается в Россию, но больше не хочет заниматься музыкой

Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили рэпера Matrang во Владикавказе. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Музыкант сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родственники заподозрили исполнителя в употреблении наркотиков, сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в столицу России.

Дарья Нарыкова
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