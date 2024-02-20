Летит в Москву: Рэпера Matrang заметили в аэропорту Таиланда
SHOT: Рэпера Matrang заметили в аэропорту Пхукета
Рэпер Matrang. Обложка © Vk / MATRANG
Рэпера Алана Хадзарагова, который более известен под псевдонимом Matrang, заметили в аэропорту Пхукета. Как сообщает SHOT, музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.
Рэпера Matrang заметили в аэропорту Пхукета. Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, Matrang был в неадекватном состоянии, отказался сделать фото с блогершей Хофманитой (Анна Михеева), чтобы якобы "не началась суета". Однако на рэпера никто внимания не обратил, он в этот момент рассматривал дорогие очки от Gucci.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили рэпера Matrang во Владикавказе. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Музыкант сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родственники заподозрили исполнителя в употреблении наркотиков, сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в столицу России.