Покинувшего Россию певца Matrang задержали в Таиланде

По его словам, причиной инцидента послужила клевета одного из подписчиков, который якобы натравил на него местных правоохранителей. Рэпера задержали, когда он находился в кафе, и отвезли в отделение, чтобы проверить документы. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в Москву.

Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили рэпера Matrang во Владикавказе. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родственники заподозрили рэпера в употреблении наркотиков. Сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. При этом у певца запланированы концерты в России весной этого года, но об их отмене музыкант пока не объявлял.