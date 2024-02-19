Покинувшего Россию певца Matrang задержали в Таиланде
Певец Matrang (Алан Хадзарагов). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / matrang_mg
Рэпера Алана Хадзарагова, известного под псевдонимом Matrang, задержала полиция Таиланда на острове Пхукет. Об этом он рассказал во время прямого эфира в своих соцсетях.
Рэпер Matrang объяснил в прямом эфире, почему его задержала полиция Таиланда. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / matrang_mg
По его словам, причиной инцидента послужила клевета одного из подписчиков, который якобы натравил на него местных правоохранителей. Рэпера задержали, когда он находился в кафе, и отвезли в отделение, чтобы проверить документы. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в Москву.
"Я готов вернуться, только бы вещи дали мои забрать. У меня разрешение на оружие ещё лежит", — рассказал певец подписчикам.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин избили рэпера Matrang во Владикавказе. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Родственники заподозрили рэпера в употреблении наркотиков. Сам он начал через соцсети активно просить у поклонников деньги на жизнь за границей. При этом у певца запланированы концерты в России весной этого года, но об их отмене музыкант пока не объявлял.