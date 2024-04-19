На концерте Гуфа в Екатеринбурге фанатке "прилетело" в голову от нетрезвого "акробата"

Поклонник рэпера Гуфа (Алексея Долматова) сделал неудачное сальто на концерте в Екатеринбурге. "В полёте" парень ногой "зарядил" по лицу незнакомой девушке, и теперь у неё подозрение на сотрясение мозга, сообщает SHOT.

Фанат на концерте Гуфа в Екатеринбурге сделал сальто и приземлился на голову девушки. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, 18 апреля Гуф давал концерт в "Теле-клубе" в Екатеринбурге. Фанат в пьяном состоянии внезапно забрался на сцену, чтобы пожать руку кумиру, и потом эффектно покинул сцену, сделав сальто и попутно сбив людей на своём пути. Зрители акробатические способности парня не оценили, особенно одна из зрительниц, на голову которой и приземлился нетрезвый "циркач". В толпе даже начали выкрикивать призывы к расправе над "акробатом", но за него вступился сам рэпер, попросив охранников просто вывести парня с концерта.