На концерте Гуфа в Екатеринбурге фанатке "прилетело" в голову от нетрезвого "акробата"
SHOT: Фанат на концерте Гуфа сделал сальто в толпу, едва не покалечив девушку
Фанат Гуфа в Екатеринбурге на концерте. Обложка © SHOT
Поклонник рэпера Гуфа (Алексея Долматова) сделал неудачное сальто на концерте в Екатеринбурге. "В полёте" парень ногой "зарядил" по лицу незнакомой девушке, и теперь у неё подозрение на сотрясение мозга, сообщает SHOT.
Фанат на концерте Гуфа в Екатеринбурге сделал сальто и приземлился на голову девушки. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, 18 апреля Гуф давал концерт в "Теле-клубе" в Екатеринбурге. Фанат в пьяном состоянии внезапно забрался на сцену, чтобы пожать руку кумиру, и потом эффектно покинул сцену, сделав сальто и попутно сбив людей на своём пути. Зрители акробатические способности парня не оценили, особенно одна из зрительниц, на голову которой и приземлился нетрезвый "циркач". В толпе даже начали выкрикивать призывы к расправе над "акробатом", но за него вступился сам рэпер, попросив охранников просто вывести парня с концерта.
Это уже не первая скандальная история, в которую попадают поклонники на концерте Гуфа. Ранее Life.ru писал, что фанатка рэпера попала в больницу с переломом костей лица после его концерта в Москве. При этом сам исполнитель оказался ни при чём — девушку избил неадекватный мужчина. После инцидента Долматов записал видео, на котором посочувствовал пострадавшей поклоннице.