Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы в Костроме

Заслуженный артист России Григорий Лепс выбил телефон из рук посетительницы его концерта в Костроме. По данным kp.ru, исполнителю не понравилось, что фанатка снимает его слишком близко. Судя по кадрам, снятым во время выступления, сначала певец жестом попросил девушку убрать гаджет подальше, но, когда она не вняла просьбе, гаджет улетел в толпу.

Инцидент на концерте бурно обсуждается в региональных пабликах, и мнения комментаторов здесь разделились. Многие встали на сторону исполнителя. В защиту Лепса люди пишут, что никому бы не понравилось, если бы его снимали с такого ракурса, да и на просьбу звезды поклонница не отреагировала, чем, по мнению интернет-пользователей, и поплатилась. Другие сочли поведение артиста хамским и отметили, что это его работа — появляться на публике. Среди тех, кто считает, что Лепс в прямом смысле "дал маху", прекратив съёмку во время выступления таким радикальным способом, оказался адвокат Андрей Алёшкин.