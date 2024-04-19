"Не по-пацански": Фанат Гуфа извинился перед девушкой, которую ударил по лицу на концерте в Екатеринбурге

Пьяный боец ММА, который сделал неудачное сальто и ударил ногами девушку на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге, принёс ей извинения. Об этом сообщает SHOT.

Ударивший девушку фанат Гуфа принёс извинения. Видео © Telegram / SHOT

"Снежана, прости меня, пожалуйста. Это поступок вообще не человеческий, не по-пацански. Хочу лично перед тобой извиниться, свяжись со мной", — сказал 19-летний Артём.

А вот с парнями, которые ему нанесли несколько ударов, молодой человек пообещал разобраться и позвал их для этого в один из районов Екатеринбурга.