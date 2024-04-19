Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 18:33

"Не по-пацански": Фанат Гуфа извинился перед девушкой, которую ударил по лицу на концерте в Екатеринбурге

SHOT: Фанат Гуфа извинился перед девушкой, которую едва не покалечил

Пьяный боец ММА, который сделал неудачное сальто и ударил ногами девушку на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге, принёс ей извинения. Об этом сообщает SHOT.

Ударивший девушку фанат Гуфа принёс извинения. Видео © Telegram / SHOT

"Снежана, прости меня, пожалуйста. Это поступок вообще не человеческий, не по-пацански. Хочу лично перед тобой извиниться, свяжись со мной", — сказал 19-летний Артём.

А вот с парнями, которые ему нанесли несколько ударов, молодой человек пообещал разобраться и позвал их для этого в один из районов Екатеринбурга.

Напомним, 19-летний Артём, который работает комплектовщиком на складе маркетплейса и занимается смешанными единоборствами, сделал неудачное сальто на концерте Гуфа в Екатеринбурге, "зарядив" ногой по голове незнакомой девушке. Разъярённая толпа призвала расправиться с парнем. Life.ru показывал, как это было.

Гуф извинился перед фанаткой, которой "прилетело" в голову от пьяного "акробата" в Екатеринбурге
Гуф извинился перед фанаткой, которой "прилетело" в голову от пьяного "акробата" в Екатеринбурге
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров