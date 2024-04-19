"Не по-пацански": Фанат Гуфа извинился перед девушкой, которую ударил по лицу на концерте в Екатеринбурге
SHOT: Фанат Гуфа извинился перед девушкой, которую едва не покалечил
Пьяный боец ММА, который сделал неудачное сальто и ударил ногами девушку на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге, принёс ей извинения. Об этом сообщает SHOT.
Ударивший девушку фанат Гуфа принёс извинения. Видео © Telegram / SHOT
"Снежана, прости меня, пожалуйста. Это поступок вообще не человеческий, не по-пацански. Хочу лично перед тобой извиниться, свяжись со мной", — сказал 19-летний Артём.
А вот с парнями, которые ему нанесли несколько ударов, молодой человек пообещал разобраться и позвал их для этого в один из районов Екатеринбурга.
Напомним, 19-летний Артём, который работает комплектовщиком на складе маркетплейса и занимается смешанными единоборствами, сделал неудачное сальто на концерте Гуфа в Екатеринбурге, "зарядив" ногой по голове незнакомой девушке. Разъярённая толпа призвала расправиться с парнем. Life.ru показывал, как это было.
Кадр из видео Telegram / SHOT