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19 апреля, 14:05

Гуф извинился перед фанаткой, которой "прилетело" в голову от пьяного "акробата" в Екатеринбурге

Гуф извинился перед девушкой, которую ударил по лицу сделавший сальто фанат

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед посетительницей своего последнего концерта в Екатеринбурге, в ходе которого пьяный поклонник музыканта сделал неудачное сальто и ударил по лицу девушке. По данным SHOT, тем самым "акробатом" оказался 19-летний Артём, который работает комплектовщиком на складе маркетплейса и занимается смешанными единоборствами.

Артём и Снежана, на голову которой он приземлился на концерте Гуфа в Екатеринбурге. Коллаж © SHOT

Артём и Снежана, на голову которой он приземлился на концерте Гуфа в Екатеринбурге. Коллаж © SHOT

Парень мечтает стать рэпером, поэтому решил начать свою карьеру креативно: сделать красивую "вертушку" на концерте любимого исполнителя, чтобы Гуф обязательно его заметил и согласился записать совместную песню. К слову, Гуф действительно заметил фаната, но мнение у музыканта сложилось прямо противоположное. Он назвал Артёма "чмом".

Сама девушка — 20-летняя Снежана — отделалась большой шишкой на голове, сотрясение не подтвердилось. По словам организаторов, сразу после инцидента посетительницу отвели за кулисы и вызвали скорую, однако она отказалась от госпитализации. А вот Артёма увезли в полицию, но позже отпустили. Ему грозит до 15 суток по статье "Мелкое хулиганство".

В свою очередь, Гуф написал девушке записку, в которой извинился за инцидент. Он пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте
Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте

Напомним, поклонник Гуфа сделал неудачное сальто на концерте рэпера в Екатеринбурге, "зарядив" ногой по голове незнакомой девушке. Разъярённая толпа призвала расправиться с парнем, но сам артист попросил охрану просто вывести его из зала. Life.ru показывал, как это было.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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