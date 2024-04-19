Гуф извинился перед фанаткой, которой "прилетело" в голову от пьяного "акробата" в Екатеринбурге

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед посетительницей своего последнего концерта в Екатеринбурге, в ходе которого пьяный поклонник музыканта сделал неудачное сальто и ударил по лицу девушке. По данным SHOT, тем самым "акробатом" оказался 19-летний Артём, который работает комплектовщиком на складе маркетплейса и занимается смешанными единоборствами.

Артём и Снежана, на голову которой он приземлился на концерте Гуфа в Екатеринбурге. Коллаж © SHOT

Парень мечтает стать рэпером, поэтому решил начать свою карьеру креативно: сделать красивую "вертушку" на концерте любимого исполнителя, чтобы Гуф обязательно его заметил и согласился записать совместную песню. К слову, Гуф действительно заметил фаната, но мнение у музыканта сложилось прямо противоположное. Он назвал Артёма "чмом".

Сама девушка — 20-летняя Снежана — отделалась большой шишкой на голове, сотрясение не подтвердилось. По словам организаторов, сразу после инцидента посетительницу отвели за кулисы и вызвали скорую, однако она отказалась от госпитализации. А вот Артёма увезли в полицию, но позже отпустили. Ему грозит до 15 суток по статье "Мелкое хулиганство".

В свою очередь, Гуф написал девушке записку, в которой извинился за инцидент. Он пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.