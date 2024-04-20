Задержанного на концерте в Томске рэпера Платину выдворят из России
SHOT: Суд в Томске постановил депортировать из России рэпера Платину
Латвийского рэпера Платину (Роберт Плаудис) депортируют из России. Как сообщает SHOT, до момента выдворения на родину он будет содержаться в спецприёмнике Томска. Сегодня местный суд назначил музыканту штраф в размере четырёх тысяч рублей за незаконную трудовую деятельность на территории РФ.
Рэпер Платина на судебном заседании в Томске. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, пока рэпер ждал суда, он успел поспать на лавочке в коридоре и заняться гимнастикой. На заседании Платина просил не давать ему административный арест, поскольку у него аллергия на пыльцу. В частности, исполнитель рассказал, что у него есть деньги (около 150 тысяч рублей), поэтому он может снять номер в местном отеле на время до депортации. Также рэпер заявил, что якобы не отказывался от медосвидетельствования, хотя по оперативным кадрам видно, что это было не так.
Тем не менее ожидать депортации Платине придётся всё же в изоляторе. На родину — в Латвию — он должен вернуться через 10 дней.
Накануне Платину задержали во время выступления в Томске. Сообщалось, что сотрудники СОБР увели артиста со сцены в клубе Face, где он отмечал своё 29-летие. После задержания на рэпера составили три административных протокола. Также решается вопрос о составлении четвёртого протокола.
Кадр из видео Telegram / SHOT