Задержанного на концерте в Томске рэпера Платину выдворят из России

Латвийского рэпера Платину (Роберт Плаудис) депортируют из России. Как сообщает SHOT, до момента выдворения на родину он будет содержаться в спецприёмнике Томска. Сегодня местный суд назначил музыканту штраф в размере четырёх тысяч рублей за незаконную трудовую деятельность на территории РФ.

По информации телеграм-канала, пока рэпер ждал суда, он успел поспать на лавочке в коридоре и заняться гимнастикой. На заседании Платина просил не давать ему административный арест, поскольку у него аллергия на пыльцу. В частности, исполнитель рассказал, что у него есть деньги (около 150 тысяч рублей), поэтому он может снять номер в местном отеле на время до депортации. Также рэпер заявил, что якобы не отказывался от медосвидетельствования, хотя по оперативным кадрам видно, что это было не так.