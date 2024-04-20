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19 апреля, 22:01

После задержания в Томске на рэпера Платину составили три протокола и думают о четвёртом

МВД: На рэпера Платину составили три административных протокола после задержания

Сотрудники полиции составили на задержанного ранее в Томске рэпера Платину три административных протокола. Обложка © Telegram / Томская полиция

Сотрудники полиции составили на задержанного ранее в Томске рэпера Платину три административных протокола. Обложка © Telegram / Томская полиция

Сотрудники полиции составили на задержанного ранее в Томске рэпера Платину (настоящее имя Роберт Плаудис) три административных протокола. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МВД, решается вопрос о составлении четвёртого протокола.

Задержание рэпера Платины на концерте в Томске и его допрос. Видео © Telegram / Томская полиция

В ведомстве уточнили, что артист является гражданином Латвии. На него составили два протокола за нарушения, связанные с миграционным законодательством, а также ещё один за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Помимо этого, в сообщении говорится, что правоохранители думают о том, чтобы привлечь рэпера к ответственности по ещё одной статье административного кодекса. В частности, речь идёт о пропаганде употребления запрещённых веществ. В настоящее время Платина задержан и скоро будет доставлен в суд.

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Ранее Life.ru писал, что рэп-исполнителя Платину задержали во время выступления в Томске. Сообщалось, что сотрудники СОБРа увели артиста со сцены в клубе Face, где он сегодня отмечал своё 29-летие.

Алексей Соловьёв
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