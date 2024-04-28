МВД раскрыло причину захвата СОБРом Паука из "Коррозии металла" и 40 фанатов
МВД: Музыканты "Коррозии металла" задержаны за футболки с нацисткой символикой
Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий с двумя гитаристами был задержан бойцами СОБРа в Нижегородской области из-за публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по городу Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)", — сказано в публикации ведомства.
Также в МВД сообщили, что во время проведения оперативных процедур были обнаружены и изъяты книги и свыше 20 футболок с запрещённой законодательством России символикой. Проверочные мероприятия продолжаются.
Напомним, сегодня ночью правоохранители ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть", где задержали музыкантов группы и 40 посетителей. Среди задержанных оказался и глава одиозного ансамбля Сергей Паук Троицкий.