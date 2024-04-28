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28 апреля, 06:47

МВД раскрыло причину захвата СОБРом Паука из "Коррозии металла" и 40 фанатов

МВД: Музыканты "Коррозии металла" задержаны за футболки с нацисткой символикой

Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий с двумя гитаристами был задержан бойцами СОБРа в Нижегородской области из-за публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по городу Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)", — сказано в публикации ведомства.

Также в МВД сообщили, что во время проведения оперативных процедур были обнаружены и изъяты книги и свыше 20 футболок с запрещённой законодательством России символикой. Проверочные мероприятия продолжаются.

Директор "Коррозии металла" раскрыла причину задержания лидера группы
Директор "Коррозии металла" раскрыла причину задержания лидера группы

Напомним, сегодня ночью правоохранители ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть", где задержали музыкантов группы и 40 посетителей. Среди задержанных оказался и глава одиозного ансамбля Сергей Паук Троицкий.

Юрий Лысенко
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