Директор "Коррозии металла" раскрыла причину задержания лидера группы

Директор музыкального коллектива "Коррозия металла" Мария Рунова назвала причину задержания лидера группы Сергея Паука Троицкого. В беседе с корреспондентами ТАСС она рассказала, что музыканта хотят привлечь к административной ответственности за пропаганду нацистской символики.

"Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и ещё 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы "Коррозия металла" полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики", — сообщила собеседница информагентства.

Стоит отметить, что согласно действующему российскому законодательству его могут арестовать на срок до 15 суток и конфисковать предмет правонарушения. Таково максимальное наказание за деяния, предусмотренные статьёй 20.3 КоАП РФ.

Рунова также объяснила, о чём идёт речь в этом случае. По её словам, Троицкого могут подвергнуть административному аресту за не предназначенную к продаже символику на брендированной продукции группы "Коррозия металла". Она подчеркнула, что там изображены "древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".