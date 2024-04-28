Директор "Коррозии металла" получила черепно-мозговую травму при облаве СОБРа 28 апреля, 08:06 Кадры первых минут работы силовиков в клубе в Нижнем Новгороде, где выступала "Коррозия металла". Обложка © Telegram / SHOT

Появилось видео первых минут облавы силовиков на концерте "Коррозии металла" в Нижнем Новгороде, музыкантов подозревают в использовании нацистской символики. Кадрами делится SHOT.

Кадры первых минут работы силовиков в клубе в Нижнем Новгороде, где выступала "Коррозия металла". Видео © Telegram / SHOT

По словам директора коллектива Марии Руновой, она получила черепно-мозговую травму. Женщина обвинила в этом правоохранителей, которые повалили её на пол. Рунова рассказала, что сначала упала на солиста группы Сергея Троицкого, потом на пол, а силовики якобы ходили по её рукам и голове. Потерпевшая утверждает, что у неё многочисленные ссадины и синяки. По её заверениям, травмы получили и другие посетители концерта.

Рунова добавила, что Троицкий и два его гитариста до сих пор находятся в отделении. Музыканты надеются, что суд пройдёт 29 апреля и концертный тур не сорвётся. Первый концерт в его рамках как раз был в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть". Следующий должен состояться 30 апреля в Саратове.

Как утверждает Рунова, группа не использует нацистскую символику, а демонстрирует коловрат, который не запрещён в РФ. Сейчас на Троицкого и двух участников коллектива составлены административные протоколы по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Им грозит штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток.

Авторы Татьяна Миссуми