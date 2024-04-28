Директор "Коррозии металла" получила черепно-мозговую травму при облаве СОБРа
Кадры первых минут работы силовиков в клубе в Нижнем Новгороде, где выступала "Коррозия металла". Обложка © Telegram / SHOT
Появилось видео первых минут облавы силовиков на концерте "Коррозии металла" в Нижнем Новгороде, музыкантов подозревают в использовании нацистской символики. Кадрами делится SHOT.
Кадры первых минут работы силовиков в клубе в Нижнем Новгороде, где выступала "Коррозия металла". Видео © Telegram / SHOT
По словам директора коллектива Марии Руновой, она получила черепно-мозговую травму. Женщина обвинила в этом правоохранителей, которые повалили её на пол. Рунова рассказала, что сначала упала на солиста группы Сергея Троицкого, потом на пол, а силовики якобы ходили по её рукам и голове. Потерпевшая утверждает, что у неё многочисленные ссадины и синяки. По её заверениям, травмы получили и другие посетители концерта.
Рунова добавила, что Троицкий и два его гитариста до сих пор находятся в отделении. Музыканты надеются, что суд пройдёт 29 апреля и концертный тур не сорвётся. Первый концерт в его рамках как раз был в Нижнем Новгороде в клубе "Ненависть". Следующий должен состояться 30 апреля в Саратове.
Как утверждает Рунова, группа не использует нацистскую символику, а демонстрирует коловрат, который не запрещён в РФ. Сейчас на Троицкого и двух участников коллектива составлены административные протоколы по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Им грозит штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток.
Напомним, в ночь на 28 апреля правоохранители ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть", где задержали музыкантов группы и 40 посетителей. Среди задержанных и лидер группы Сергей Паук Троицкий. В МВД пояснили, что музыканты использовали в своих выступлениях нацистские символы. Также во время обыска у задержанных изъяты книги и свыше 20 футболок с запрещённой законодательством России символикой.