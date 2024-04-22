В Пулково таможенники изъяли у авиапассажира два наградных нацистских креста

В петербургском аэропорту Пулково таможенники изъяли у путешественницы два наградных нацистских креста. Обнаружить предметы с экстремистской символикой помогло сканирование рюкзака с помощью рентген-установки. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.

В Пулково ФТС изъяла у авиапассажира два наградных нацистских креста. Видео © ФТС России

Помимо двух наградных нацистских крестов 1939 года, во время обыска в багаже у женщины также обнаружили много политической и исторической литературы, противогаз и несколько книг противозаконного содержания.

Вещи уже отправлены на экспертизу. Специалисты выяснят, являются ли книги экстремистскими материалами. После получения результатов путешественницу могут привлечь к уголовной и административной ответственности.