В Пулково таможенники изъяли у авиапассажира два наградных нацистских креста
В Пулково таможенники изъяли у авиапассажира два наградных нацистских креста. Обложка © ФТС России
В петербургском аэропорту Пулково таможенники изъяли у путешественницы два наградных нацистских креста. Обнаружить предметы с экстремистской символикой помогло сканирование рюкзака с помощью рентген-установки. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.
В Пулково ФТС изъяла у авиапассажира два наградных нацистских креста. Видео © ФТС России
Помимо двух наградных нацистских крестов 1939 года, во время обыска в багаже у женщины также обнаружили много политической и исторической литературы, противогаз и несколько книг противозаконного содержания.
Вещи уже отправлены на экспертизу. Специалисты выяснят, являются ли книги экстремистскими материалами. После получения результатов путешественницу могут привлечь к уголовной и административной ответственности.
Ранее Life.ru писал, что таможенники раскрыли контрабанду военной техники, которую организовала преподавательница из Краснодара. Выяснилось, что схему придумала 42-летняя преподавательница одного из краснодарских учебных учреждений. Полиция завела два уголовных дела по статье о незаконной продаже оружия, его частей, боеприпасов или иной военной техники.